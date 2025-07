CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,59 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 4,59 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CureVac-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,59 EUR aus. Bei 4,59 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 5.800 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR an. 8,41 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (2,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

CureVac-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,45 USD.

Am 20.05.2025 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,34 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 940000,00 USD in den Büchern – ein Minus von 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 13,43 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

2027 dürfte CureVac einen Verlust von -0,199 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

CureVac-Aktie +35 Prozent: BioNTech will CureVac übernehmen