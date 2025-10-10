DAX24.610 ±0,0%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.082 +0,3%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,56 -2,6%Gold3.987 +0,3%
CureVac Aktie News: CureVac am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

10.10.25 16:09 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,67 EUR 0,02 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CureVac-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,42 USD. Bei 5,42 USD markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,42 USD markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.924 CureVac-Aktien.

Bei 5,71 USD markierte der Titel am 13.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 5,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2024 Kursverluste bis auf 2,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CureVac-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 940000,00 USD – das entspricht einem Minus von 93,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,542 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

Nachrichten zu CureVac

DatumMeistgelesen
Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2021CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.11.2020CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CureVac nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen