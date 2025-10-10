CureVac Aktie News: CureVac am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,42 USD.
Werte in diesem Artikel
Die CureVac-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,42 USD. Bei 5,42 USD markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,42 USD markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.924 CureVac-Aktien.
Bei 5,71 USD markierte der Titel am 13.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 5,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2024 Kursverluste bis auf 2,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CureVac-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 USD an.
Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 940000,00 USD – das entspricht einem Minus von 93,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,542 EUR je CureVac-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert
BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein
Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu CureVac
Analysen zu CureVac
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.2021
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.2020
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CureVac nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen