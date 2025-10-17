CureVac Aktie News: CureVac am Freitagnachmittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,37 USD an der Tafel.

Die CureVac-Aktie zeigte sich um 15:43 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 5,37 USD. Die CureVac-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,38 USD. Die CureVac-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,35 USD ab. Mit einem Wert von 5,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 23.102 CureVac-Aktien umgesetzt.

Bei 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 6,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 55,73 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 USD je CureVac-Aktie an.

Am 20.05.2025 hat CureVac die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 93,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,54 Mio. USD erwirtschaftet worden.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,542 EUR je CureVac-Aktie.

