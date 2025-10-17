CureVac Aktie News: CureVac am Freitagnachmittag kaum bewegt
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,37 USD an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Die CureVac-Aktie zeigte sich um 15:43 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 5,37 USD. Die CureVac-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,38 USD. Die CureVac-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,35 USD ab. Mit einem Wert von 5,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 23.102 CureVac-Aktien umgesetzt.
Bei 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 6,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 55,73 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 USD je CureVac-Aktie an.
Am 20.05.2025 hat CureVac die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 93,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,54 Mio. USD erwirtschaftet worden.
CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,542 EUR je CureVac-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu CureVac
Analysen zu CureVac
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.2021
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.2020
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CureVac nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen