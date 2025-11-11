CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CureVac legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 5,25 USD.

Das Papier von CureVac konnte um 15:47 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 5,25 USD. Den Tageshöchststand markierte die CureVac-Aktie bei 5,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,21 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.436 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.06.2025 bei 5,71 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,38 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für CureVac-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 USD für die CureVac-Aktie.

Am 20.05.2025 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CureVac ein Ergebnis je Aktie von -0,34 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 940000,00 USD – das entspricht einem Minus von 93,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,542 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

