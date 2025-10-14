CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,36 USD.

Die Aktie verlor um 15:42 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,36 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CureVac-Aktie bis auf 5,36 USD. Bei 5,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.142 CureVac-Aktien.

Bei 5,71 USD markierte der Titel am 13.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,38 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 55,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 5,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 20.05.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 940000,00 USD – das entspricht einem Minus von 93,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die CureVac-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -0,542 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

