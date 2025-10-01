CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CVS Health. Das Papier von CVS Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 75,87 USD.

Das Papier von CVS Health legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 75,87 USD. Die CVS Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,90 USD. Bei 75,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 86.306 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2025 auf bis zu 77,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Bei 43,58 USD fiel das Papier am 24.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,64 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte CVS Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

