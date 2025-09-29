DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.280 -0,1%Nas22.577 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1736 +0,1%Öl67,02 -0,9%Gold3.845 +0,3%
Notierung im Blick

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Abend auf rotem Terrain

30.09.25 20:25 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 75,02 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
63,65 EUR -0,82 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 75,02 USD. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 73,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,23 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 405.996 Aktien.

Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,31 USD. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 2,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2024 auf bis zu 43,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 72,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,64 USD je CVS Health-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CVS Health möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen