CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 75,02 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 75,02 USD. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 73,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,23 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 405.996 Aktien.
Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,31 USD. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 2,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2024 auf bis zu 43,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 72,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,64 USD je CVS Health-Aktie.
Am 31.07.2025 äußerte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CVS Health möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,36 USD in den Büchern stehen haben wird.
Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf
Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen
