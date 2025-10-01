DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Abend an Boden

01.10.25 20:24 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Abend an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von CVS Health. Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 77,07 USD.

CVS Health Corp
Um 20:07 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 77,07 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CVS Health-Aktie bei 77,54 USD. Bei 75,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 508.065 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,54 USD) erklomm das Papier am 01.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 76,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 USD.

CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. CVS Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 6,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

