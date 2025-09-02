CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 73,64 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 73,64 USD. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 73,62 USD. Bei 74,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195.032 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2025 bei 74,52 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 1,20 Prozent Luft nach oben. Bei 43,58 USD fiel das Papier am 24.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,64 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die CVS Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2025 6,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

