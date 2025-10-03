CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health legt am Freitagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Das Papier von CVS Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 78,37 USD.

Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 78,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.492 CVS Health-Aktien.

Bei 78,38 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 0,01 Prozent wieder erreichen. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 44,40 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,64 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,94 Mrd. USD – ein Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 vorlegen. CVS Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 6,36 USD im Jahr 2025 aus.

