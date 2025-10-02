DAX24.392 +1,2%Est505.642 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.776 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,52 -1,4%Gold3.831 -0,9%
Kursentwicklung im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagnachmittag im Minus

02.10.25 16:10 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagnachmittag im Minus

02.10.25 16:10 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 76,64 USD.

CVS Health Corp
Die CVS Health-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 76,64 USD. Die CVS Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,35 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 102.606 CVS Health-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 77,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,18 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 43,14 Prozent wieder erreichen.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,64 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

