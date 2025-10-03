CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagabend höher

So bewegt sich CVS Health

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von CVS Health. Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 77,65 USD.

Das Papier von CVS Health konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 77,65 USD. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 79,20 USD zu. Bei 77,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 468.660 CVS Health-Aktien.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,20 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 2,00 Prozent Luft nach oben. Bei 43,58 USD fiel das Papier am 24.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 43,88 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,64 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte CVS Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,36 USD je Aktie aus.

