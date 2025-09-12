DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.847 ±0,0%Nas22.308 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1772 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
Heute im Fokus
Wall Street in Grün -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
CVS Health im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health büßt am Abend ein

15.09.25 20:24 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health büßt am Abend ein

Die Aktie von CVS Health gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 72,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
63,75 EUR -0,12 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 72,88 USD. Bei 72,53 USD markierte die CVS Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,95 USD. Bisher wurden heute 326.557 CVS Health-Aktien gehandelt.

Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 3,65 Prozent wieder erreichen. Bei 43,58 USD fiel das Papier am 24.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,64 USD aus.

CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 98,94 Mrd. USD gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CVS Health-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 6,35 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CVS Health Corp

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
