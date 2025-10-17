CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

So entwickelt sich CVS Health

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 81,73 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 81,73 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 81,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 312.044 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 81,95 USD. Mit einem Zuwachs von 0,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 87,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,65 USD. Im Vorjahr hatte CVS Health 2,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

CVS Health gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2025 6,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

