Aktienentwicklung

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Abend

17.10.25 20:23 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Abend

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 82,43 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
69,38 EUR -0,47 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 82,43 USD zu. Bei 82,47 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 81,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 608.176 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,47 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,05 Prozent. Bei einem Wert von 43,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.12.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 47,14 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,65 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 98,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CVS Health möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,37 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen