CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gibt am Nachmittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von CVS Health gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 81,86 USD.

Das Papier von CVS Health befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 81,86 USD ab. Die CVS Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,67 USD nach. Bei 82,46 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 94.279 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,87 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,23 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 46,77 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 98,94 Mrd. USD im Vergleich zu 91,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. CVS Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,37 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen