CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend ohne große Veränderung

20.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von CVS Health zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die CVS Health-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 82,51 USD.

Mit einem Kurs von 82,51 USD zeigte sich die CVS Health-Aktie im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 82,51 USD. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 81,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,46 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 319.794 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,87 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 0,44 Prozent zulegen. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,65 USD aus.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 98,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 04.11.2026 wird CVS Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,37 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

