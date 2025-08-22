DAX24.205 -0,3%ESt505.394 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.257 -0,1%Nas21.467 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,45 -1,9%Gold3.384 +0,5%
So bewegt sich CVS Health

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Nachmittag nordwärts

26.08.25 16:10 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Zuletzt konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 71,63 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 71,63 USD zu. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 71,63 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 71,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.422 CVS Health-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,41 USD) erklomm das Papier am 02.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 1,09 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,64 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent auf 98,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 8,12 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

mehr Analysen