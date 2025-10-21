CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 82,30 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 82,30 USD. Die CVS Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,13 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 82,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 99.860 CVS Health-Aktien.

Bei einem Wert von 82,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,69 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 43,58 USD erreichte der Anteilsschein am 24.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,05 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,65 USD.

Am 31.07.2025 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CVS Health möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 6,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen