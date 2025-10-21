CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health steigt am Dienstagabend

Kursentwicklung

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 83,02 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 83,02 USD. Die CVS Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,50 USD an. Bei 82,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 298.912 CVS Health-Aktien.

Bei einem Wert von 83,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Mit einem Zuwachs von 0,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,51 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,65 USD je Aktie ausschütten.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 98,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

