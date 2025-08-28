CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 72,76 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 72,76 USD. Die CVS Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,97 USD. Bei 72,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 142.398 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei 72,97 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,29 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 43,58 USD fiel das Papier am 24.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 66,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,64 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

