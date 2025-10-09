CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss
Die Aktie von CVS Health zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die CVS Health-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 77,00 USD.
Mit einem Wert von 77,00 USD bewegte sich die CVS Health-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die CVS Health-Aktie bei 77,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die CVS Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,60 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,29 USD. Zuletzt wechselten via New York 313.943 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 79,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 2,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,41 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,64 USD je Aktie ausschütten.
Am 31.07.2025 äußerte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 98,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
CVS Health wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
