DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.635 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
CVS Health im Blick

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Nachmittag

31.10.25 16:08 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von CVS Health zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 77,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
66,19 EUR 0,09 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 77,90 USD. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 78,01 USD. Bei 76,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 191.302 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 9,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Mit Abgaben von 44,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 USD aus.

Am 29.10.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,13 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 102,88 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte CVS Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,48 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

In eigener Sache

Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu CVS Health Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen