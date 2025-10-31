CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Nachmittag

CVS Health im Blick

Die Aktie von CVS Health zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 77,90 USD.

Die CVS Health-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 77,90 USD. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 78,01 USD. Bei 76,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 191.302 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 9,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Mit Abgaben von 44,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 USD aus.

Am 29.10.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,13 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 102,88 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte CVS Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,48 USD fest.

Redaktion finanzen.net

