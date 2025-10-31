CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von CVS Health zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 77,90 USD.
Werte in diesem Artikel
Die CVS Health-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 77,90 USD. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 78,01 USD. Bei 76,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 191.302 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 85,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 9,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Mit Abgaben von 44,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 USD aus.
Am 29.10.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,13 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 102,88 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte CVS Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,48 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf
Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen
Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu CVS Health Corp
Analysen zu CVS Health Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|CVS Health Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|02.01.2018
|CVS Health Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|28.06.2017
|CVS Health Hold
|Needham & Company, LLC
|02.02.2017
|CVS Health Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.06.2016
|CVS Health Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2005
|Update Longs Drug Stores Corp.: Underperform
|Bear Stearns
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen