US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
CVS Health im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Freitagabend freundlich

31.10.25 20:23 Uhr

31.10.25 20:23 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Freitagabend freundlich

Die Aktie von CVS Health zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 77,48 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 77,48 USD. Die CVS Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,01 USD aus. Bei 76,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 462.317 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 8,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 43,76 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 USD aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,88 Mrd. USD – ein Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

