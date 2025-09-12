D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 17,63 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 17,63 USD ab. Bei 17,27 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,76 USD. Zuletzt wurden via New York 994.653 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 16,62 Prozent Luft nach oben. Am 11.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,87 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 95,05 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

