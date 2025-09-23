D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Abend freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 28,24 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 28,24 USD. In der Spitze legte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 29,17 USD zu. Bei 28,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 4.654.555 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 3,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 96,91 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

