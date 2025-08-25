D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Abend ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 20:07 Uhr ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 18,66 USD. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 18,69 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 2.032.738 Stück.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 9,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 95,32 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie aus.

