D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagabend stark gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 8,4 Prozent auf 24,44 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 8,4 Prozent auf 24,44 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 24,53 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,41 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 4.605.452 Aktien.

Bei 24,53 USD markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 0,37 Prozent zulegen. Am 11.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 96,43 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,20 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave-Aktie mit Plus: "Quantum Supremacy"-Meilenstein und Insiderverkäufe im Fokus

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Volatilität bei Quanten-Aktien setzt sich fort

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger