D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 26,71 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,71 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 26,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.160.602 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 9,21 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,87 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 96,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 07.08.2025 lud D-Wave Quantum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

