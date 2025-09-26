D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend verlustreich

D-Wave Quantum im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 26,06 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,6 Prozent auf 26,06 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 25,86 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,10 USD. Zuletzt wurden via New York 4.537.927 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,17 USD) erklomm das Papier am 25.09.2025. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 11,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 96,65 Prozent sinken.

D-Wave Quantum gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent auf 3,10 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

2025 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,230 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

