D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag freundlich

D-Wave Quantum im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 17,79 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 17,79 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,52 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 823.394 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 20,56 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 0,75 USD. Mit einem Kursverlust von 95,78 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.05.2025 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 509,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte D-Wave Quantum einen Umsatz von 2,46 Mio. USD eingefahren.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,162 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Quantenaktien im Fokus: D-Wave Quantum bekommt Mega-Kursziel von Analyst

D-Wave Quantum-Aktie setzt Kursgewinne fort - Analysten heben Kursziele vor Q2-Zahlen an

D-Wave Quantum-Aktie: 29% Kursexplosion in einem Monat - Es bleibt weiter spannend