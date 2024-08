Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,4 Prozent auf 33,09 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,4 Prozent auf 33,09 EUR nach. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,86 EUR. Zuletzt wechselten 975.865 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 18,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,92 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,38 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,45 Prozent auf 13,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,88 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

