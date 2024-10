Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 33,55 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 33,55 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 425.780 Daimler Truck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,75 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2024. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,16 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

