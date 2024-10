Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 34,51 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:52 Uhr 1,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 34,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 545.680 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,05 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2023 auf bis zu 27,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,95 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,80 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,75 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt nachmittags zurück