Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 37,85 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 37,85 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,77 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,01 EUR. Bisher wurden heute 200.019 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,87 Prozent. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,00 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

XETRA-Handel: DAX beendet den Handel im Plus

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen