Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Donnerstagmittag fester

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 33,21 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,21 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,34 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 349.998 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 30,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 18,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,33 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,30 EUR fest.

