Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 37,64 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Daimler Truck-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,64 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,91 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 214.355 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 45,22 EUR angegeben.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

