Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 37,73 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 37,73 EUR. Bei 37,79 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.344 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 20,14 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 27,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,22 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Daimler Truck die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

