Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Kursabschlägen

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 38,15 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 38,15 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 37,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 85.175 Stück.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 24,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 26,68 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,00 EUR aus.

Am 03.05.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,26 Mrd. EUR – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Daimler Truck-Aktie fällt deutlich: Batterie-Joint-Venture von Cummins, Daimler Truck und Paccar geht an den Start