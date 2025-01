Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 38,60 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 38,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 38,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,22 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.026 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 23,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Mit Abgaben von 23,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 51,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,13 EUR je Daimler Truck-Aktie.

