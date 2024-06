Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Vormittag

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 38,36 EUR ab.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 38,36 EUR ab. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,35 EUR. Bei 38,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 22.850 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. 24,19 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,00 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

