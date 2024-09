Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 30,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 30,99 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,09 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,51 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 390.042 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 34,95 Prozent niedriger. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 9,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,75 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX beendet den Handel wenig bewegt

Zuversicht in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag