Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 40,33 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 40,33 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,06 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 731.437 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 26,58 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,11 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 14,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Am 01.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,20 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie dennoch stärker: Ausblick für EBIT und Absatz gesenkt

Daimler Truck-Analyse: DZ BANK stuft Daimler Truck-Aktie mit Halten ein

Warburg Research bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie