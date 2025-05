Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 41,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 41,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 41,21 EUR. Bei 40,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.042 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 10,13 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 39,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 45,44 EUR angegeben.

Am 14.03.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 14,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Am 01.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie dennoch stärker: Ausblick für EBIT und Absatz gesenkt

Daimler Truck-Analyse: DZ BANK stuft Daimler Truck-Aktie mit Halten ein

Warburg Research bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie