Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Vormittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 37,38 EUR.
Um 09:06 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 37,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 37,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.873 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.
Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,27 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.
Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,67 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 44,25 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,59 EUR je Daimler Truck-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
