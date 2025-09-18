Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Freitagvormittag

Daimler Truck im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 38,16 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 38,16 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.869 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,68 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,25 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Aktie aus.

