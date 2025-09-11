Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 38,06 EUR nach oben. Bei 38,66 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 363.020 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,10 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 19,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,68 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 44,25 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

