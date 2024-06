Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Mittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 36,93 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 36,93 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,09 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 123.061 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,00 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2023 Kursverluste bis auf 27,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,26 Prozent.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 56,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 03.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Am 30.07.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie gewinnt: Daimler-Truck-Konsortium ergattert Auftrag für Logistik-Lkw

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu