Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagnachmittag billiger

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 34,81 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 34,81 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 34,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 753.240 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,86 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,65 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,00 EUR aus.

Daimler Truck veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13,20 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Daimler Truck die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,51 EUR im Jahr 2024 aus.

