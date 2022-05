Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie notierte um 27.05.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 29,08 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 29,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 730.485 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 41,56 EUR.

Daimler Truck-Aktie schließt im Plus: Daimler Truck erhält US-Auftrag für bis zu 800 E-Lkw

Manz-Aktie klettert letztendlich zweistellig: Daimler Truck kündigt Einstieg bei Manz an

Porsche, Daimler Truck, BMW & Co.: Anleger wenden sich von Autowerten wegen steigender Zinsen und Inflation ab

